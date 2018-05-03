Экологи объяснили причину массовой гибели рыбы в Омской области

Ранее «СуперОмск» сообщал о таких случаях. Массовые заморы наблюдается уже не первый год, из-за чего беспокойство жителей региона лишь растет. Омские экологи в беседе с «СуперОмском» заявили, что беспокоиться не о чем.

«Это нормально явление. Дело в том, что у нас большинство водоемов — не проточные, вода в них не обновляется. А в них довольно богатая жизнь, много водорослей, много рыбы, беспозвоночные, бактерии, все во время зимы потребляют кислород. Пусть они в сонном состоянии, мало двигаются, но кислород все равно потребляют, и он постепенно тратится, а прихода нового кислорода нет, потому что лед, а сверху еще снегом засыпанный, воздух не поступает. Поэтому к концу зимы наступает явление замора», — пояснил «СуперОмску» профессор кафедры экологии и природопользования ОмГПУ Игорь Богданов.

«Если осенью стояли холода, а льда не было, температура воздуха была приближена к 0°, то кислорода в ней больше, поскольку кислород больше растворяется в холодной воде, чем в теплой. Если же морозы быстро ударили, и водоемы сразу замерзли, то кислорода меньше и замор будет сильнее», — поделился профессор.

Экологическая обстановка и загрязнение водоемов — также немаловажный фактор вероятности замора. Оказалось, сами омичи могут повлиять на судьбу рыб в водоеме.

«Если водоем загрязнен стоками, бытовыми, промышленными, сельскохозяйственными, то эти стоки уменьшают количество кислорода. Чем холодней вода, тем больше кислорода, чем в воде меньше растворенных веществ, тем кислорода больше. Если в водоемах искусственное загрязнение, то шансов, что будет замор, больше», — уточнил Богданов.