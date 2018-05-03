Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Девочка, создавшая «компьютер» из картона, растрогала Сеть
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Журналист США: Запад должен "гнать" РФ из всех комиссий
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Ольгу Бузову высмеяли за странные брови
50-летняя Алика Смехова показала фото в купальнике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

После ЧМ-2018 стадион «Олимп-2» перейдет спортивной школе им В. В. Понедельника

Как сообщил «Ъ-Юг» министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, после завершения всех работ по капитальному ремонту и реконструкции оперативное управление стадионом «Олимп-2» будет осуществлять «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им В. В. Понедельника».

«Сейчас разработана проектно-сметная документация для реконструкции западной трибуны стадиона “Олимп-2”. Ориентировочная стоимость составляет 243 млн руб. Предусмотрены работы по перепланировке подтрибунных помещений, усилению несущих конструкций, ремонту систем вентиляции, отопления, кондиционирования и дымоудаления, восстановлению гидроизоляции и ремонту покрытия трибуны, а также замене кресел. Планируемый период выполнения — 2019 -2020 годы», — рассказал господин Аракелян.

Кроме того, разрабатывается проектная документация на реконструкцию южной трибуны стадиона «Олимп-2», которую предполагается завершить не позднее 2020 года. Инвестировать в реконструкцию планируют 145 млн руб.

Как ранее сообщал Ъ-Юг, годовое содержание ростовского стадиона «Олимп-2» обойдется бюджету Ростовской области в 50 млн руб. Сейчас стадион готовят к чемпионату мира по футболу, так как он является одной из тренировочных площадок чемпионата. В 2018 году на капитальный ремонт стадиона выделили 115 млн руб.

Все новости региона
 «Ренова» попросила для себя широкие льготы
«Мы не присоединились к санкциям против России»
Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
В России может появиться новый налог
В США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Эксперты прокомментировали версию крушения Су-30СМ в Сирии
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Суд освободил по УДО бывшего замглавы ФСИН
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия – Швеция и другие ожидаемые матчи на групповом этапе ЧМ Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь