После ЧМ-2018 стадион «Олимп-2» перейдет спортивной школе им В. В. Понедельника

Кроме того, разрабатывается проектная документация на реконструкцию южной трибуны стадиона «Олимп-2», которую предполагается завершить не позднее 2020 года. Инвестировать в реконструкцию планируют 145 млн руб.



Как ранее сообщал Ъ-Юг, годовое содержание ростовского стадиона «Олимп-2» обойдется бюджету Ростовской области в 50 млн руб. Сейчас стадион готовят к чемпионату мира по футболу, так как он является одной из тренировочных площадок чемпионата. В 2018 году на капитальный ремонт стадиона выделили 115 млн руб.