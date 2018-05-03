9 мая по Волгограду пройдет традиционный Крестный ход
Шествие начнется в 11.00.
Шествие начнется в 11.00.
Уже стало доброй традицией проводить в День Победы в Волгограде не только «Бессмертный полк», но и Крестный ход памяти погибших защитников отечества. Православные и представители духовенства пройдут 9 мая по центру города на Мамаев курган.
Маршрут Крестного хода остался неизменным: начнется шествие от храма Всех Русских Святых на улице Чуйкова, затем пройдет по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана. А завершится все панихидой по убиенным воинам в храме Всех Святых.
Правда, в этом году Крестный ход пройдет не после «Бессмертного полка», как было ранее, а до него. Начнется шествие в 11.00. А полк стартует следом — в 12.00.
По традиции во главе шествия будут нести одну из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинскую. Образ специально привезут в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска.
Кстати, икона пробудет в Волгограде до 10 мая в часовне в Комсомольском саду. Поклониться ей можно с 8.00 до 23.00.