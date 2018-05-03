Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде 8 мая

Источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта на территории Канавинского района будет ограничено 8 мая с 10:00 до 14:30. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты с честь 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Движение будет ограничено по улицам Гороховецкой и Путейской (от улицы Архангельской до улицы Заречной).

Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Транспорт пустят в объезд.