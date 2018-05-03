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12:28 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде 8 мая

Это связано с проведением легкоатлетического пробега среди работников Горьковской железной дороги.

Источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта на территории Канавинского района будет ограничено 8 мая с 10:00 до 14:30. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты с честь 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Движение будет ограничено по улицам Гороховецкой и Путейской (от улицы Архангельской до улицы Заречной).

Парковка транспортных средств в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Транспорт пустят в объезд.

Напомним, остановка автотранспорта ограничена на Сормовском повороте с 1 мая.

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