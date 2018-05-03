Отключение отопления в Иркутске 2018: когда батареи станут холодными

Источник: Комсомольская правда

Когда произойдет отключение отопления в Иркутске 2018? C таким вопросом в редакцию «КП-Иркутск» обратился один из читателей.

— На днях в нашем доме, который находится по адресу: улица Пискунова, 104, батареи стали холодными, — рассказал Евгений. — Конечно, днем уже достаточно тепло, и иногда мы даже сами отключаем батареи в квартире. Но погода в мае в Сибири непредсказуемая. По прогнозу уже в ближайшие дни за окном станет прохладнее. Неужели отопительный сезон в Иркутске уже завершился?

За ответом мы обратились в администрацию города.

— Отопительный сезон в Иркутске традиционно закончится 15 мая. В это время управляющие компании переведут тепловые сети и тепловые пункты на летний режим, — ответили нам в пресс-службе мэрии. — Трубы в квартирах горожан, а также в школах, детских садах, больницах и других учреждениях нашего города становятся холодными, когда среднесуточная температура становится выше 8 градусов. Но, конечно, если в середине мая резко похолодает, то сроки завершения отопительного сезона изменятся.

По телефону горячей линии, на которую можно обратиться с любыми коммунальными вопросами, нам объяснили, что в доме по адресу: улица Пискунова, 104, произошла небольшая авария.

— В настоящее время работники управляющей компании, которая обслуживает этот жилой сектор, меняют участок трубы, — рассказали диспетчеры. — В ближайшее время систему отопления снова запустят, батареи станут теплыми.