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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за клещей закрыли аттракционы в ЦПКиО

В парке стартовал первый этап обработки территории против насекомых.

Источник: Комсомольская правда

Для посетителей, пришедших сегодня в екатеринбурсгкий парк культуры и отдыха имени Маяковского, досуг оказался крайне однообразными. В ЦПКиО стартовал первый этап обработки против клещей, поэтому большую часть развлечений закрыли.

Прежде всего в парке опрыскают акарицидами места массового скопления гостей — Центральную аллею, детскую площадку, аттракционы «Городок Сказок», Зооуголок, площадку аттракционов.

— В связи с акарицидной обработкой аттракционы парка работать не будут, но парк Маяковского будет открыт для всех посетителей. Также просим всех посетителей в этот день не заходить на газоны, следить во время прогулки за своими домашними животными и воздержаться от прогулок по лесной территории парка, — говорится в сообщении руководства ЦПКиО.

Второй этап противоклещевой обработки в парке пройдет после 9 мая. О точной дате его проведения будет сообщено на сайте ЦПКиО.

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