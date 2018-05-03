В Екатеринбурге из-за клещей закрыли аттракционы в ЦПКиО
В парке стартовал первый этап обработки территории против насекомых.
В парке стартовал первый этап обработки территории против насекомых.
Для посетителей, пришедших сегодня в екатеринбурсгкий парк культуры и отдыха имени Маяковского, досуг оказался крайне однообразными. В ЦПКиО стартовал первый этап обработки против клещей, поэтому большую часть развлечений закрыли.
Прежде всего в парке опрыскают акарицидами места массового скопления гостей — Центральную аллею, детскую площадку, аттракционы «Городок Сказок», Зооуголок, площадку аттракционов.
— В связи с акарицидной обработкой аттракционы парка работать не будут, но парк Маяковского будет открыт для всех посетителей. Также просим всех посетителей в этот день не заходить на газоны, следить во время прогулки за своими домашними животными и воздержаться от прогулок по лесной территории парка, — говорится в сообщении руководства ЦПКиО.
Второй этап противоклещевой обработки в парке пройдет после 9 мая. О точной дате его проведения будет сообщено на сайте ЦПКиО.