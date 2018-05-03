В Екатеринбурге из-за клещей закрыли аттракционы в ЦПКиО

Для посетителей, пришедших сегодня в екатеринбурсгкий парк культуры и отдыха имени Маяковского, досуг оказался крайне однообразными. В ЦПКиО стартовал первый этап обработки против клещей , поэтому большую часть развлечений закрыли.

— В связи с акарицидной обработкой аттракционы парка работать не будут, но парк Маяковского будет открыт для всех посетителей. Также просим всех посетителей в этот день не заходить на газоны, следить во время прогулки за своими домашними животными и воздержаться от прогулок по лесной территории парка, — говорится в сообщении руководства ЦПКиО.