В Казани завершается отопительный сезон
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). С 3 мая в Казани завершается отопительный период 2017/2018 годов. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполнительного комитета города Денис Калинкин.
(Город Казань KZN.RU, 3 мая). С 3 мая в Казани завершается отопительный период 2017/2018 годов. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполнительного комитета города Денис Калинкин.
«В связи с достижением среднесуточной температурой наружного воздуха величины, позволяющей осуществлять эксплуатацию жилого фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме», — гласит документ. Ранее сообщалось, что отопительный сезон будет завершен при достижении среднесуточной температуры +8 градусов в течение 5 дней.
Отопительный период стартовал в Казани 20 сентября. По его завершении традиционно разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей. Графики отключений горячей воды в жилых домах, связанных с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей, опубликованы на портале KZN.RU.
График отключений горячего водоснабжения на май жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График ремонта и гидроопрессовок «Казэнерго» на 2018 год.