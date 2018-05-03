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14:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани завершается отопительный сезон

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). С 3 мая в Казани завершается отопительный период 2017/2018 годов. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполнительного комитета города Денис Калинкин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

«В связи с достижением среднесуточной температурой наружного воздуха величины, позволяющей осуществлять эксплуатацию жилого фонда и муниципальных учреждений в летнем режиме», — гласит документ. Ранее сообщалось, что отопительный сезон будет завершен при достижении среднесуточной температуры +8 градусов в течение 5 дней.

Отопительный период стартовал в Казани 20 сентября. По его завершении традиционно разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей. Графики отключений горячей воды в жилых домах, связанных с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей, опубликованы на портале KZN.RU.

График отключений горячего водоснабжения на май жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График ремонта и гидроопрессовок «Казэнерго» на 2018 год.

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