Смольный заключил контракт на проектирование новых велодорожек

Как сообщает сам центр 3 мая, заниматься работами будет ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», цена контракта — 7,6 млн. В ходе 1 и 2 этапов (до 31 августа) компания подготовит проект по размещению дорожек, в ходе 3 и 4 (до 31 ноября) — представит проект по модернизации светофорных объектов на каждом из веломаршрутов.

Напомним, протяженность маршрута: наб. Адмиралтейского канала — Гороховая ул. — 1,9 км, Большой проспект В. О. от 1-й линии В. О. до Наличной ул. — 3,3 км. Оба объекта были отобраны в рамках проекта «Твой бюджет», на каждый заложили по 5 млн рублей. Ранее Смольный выбрал проектировщиков еще на три лота, в которых объединил планируемые маршруты. Общая стоимость работ по ним превышает 40 млн.