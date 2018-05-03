У казахстанских вузов появится больше свободы и возможностей

Такая законодательная база была подготовлена для исполнения поручения главы государства Нурсултана Назарбаева по оптимизации работы вузов.

Цель законопроекта — реализация 78 шага Плана нации «100 конкретных шагов».

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В целом предусматривается внесение изменений в один кодекс и три закона, которые урегулируют три основных направления деятельности вузов: академическую, управленческую и финансовую.

О том, как повлияет новый законопроект на качество высшего образования в стране, в нашем материале расскажут представители казахстанских высших учебных заведений.

Бауыржан Ердембеков, ректор Актюбинского регионального государственного университета (АРГУ) им. К. Жубанова: Рейтинг позволяет нам ориентироваться на потребности рынка труда, что очень важно для дальнейшего трудоустройства выпускников.

Академическая свобода подразумевает самостоятельность вузов в решении вопросов, находящихся в их компетенции. Но автономия вуза — это прежде всего ответственность и подотчётность перед обществом, постоянная работа над качеством образования. Предоставленная свобода позволяет самостоятельно определять академическую политику и разрабатывать образовательные программы с учётом потребностей рынка труда.

В республике проводится большая работа по совершенствованию системы образования и науки. В нашем университете подготовка образовательных программ осуществляется с участием представителей крупных промышленных предприятий, организаций образования и учреждений различных форм собственности области. Мы разработали и внедрили 57 новых траекторий, в том числе такие, как «Экотехнология», «Экоэнергетика». Вуз пересмотрел образовательные программы. По рекомендациям работодателей мы ввели новые дисциплины, направленные на формирование ключевых профессиональных IT- компетенций.

Также мы акцентировали внимание на внедрении в образовательный процесс элементов дуального обучения. Практические, лабораторные занятия по дисциплинам, а также практика проводятся на площадке предприятий, организаций и филиалов 33 кафедр, созданных на базе производств. Это самый эффективный способ повышения качества обучения, ориентированного на формирование необходимого набора компетенций.

Рейтинг определяет академическую репутацию вуза, позволяет объективно оценивать качество предоставляемых образовательных услуг. По результатам рейтинга вузы пересматривают стратегию развития, оценивают риски.

Мониторинг образовательных программ вузов Министерство образования и науки проводит совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Это позволяет нам ориентироваться на потребности рынка труда, что очень важно для дальнейшего трудоустройства выпускников. Результаты рейтинга также учитываются при распределении государственного образовательного заказа. Поэтому мы нацелены на более тесное сотрудничество с работодателями. Практикоориентированная подготовка специалистов будет работать на наш рейтинг. Мы занимаемся пересмотром и обновлением модульных образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами и квалификациями на рынке труда. Сегодня для нас очень важно, чтобы наши образовательные программы получили надёжную инвестиционную поддержку.

Гаухар Ахметова, ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова: Академическая свобода вузов усилит конкуренцию, улучшит качество, позволит быть более гибкими и быстрее реагировать на любые изменения.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» Министерства образования и науки РК предоставит не только академическую, но и управленческую, финансовую свободу вузам страны. Это основополагающие принципы Великой хартии университетов.

При академической свободе мы сможем выстраивать наши образовательные программы и дисциплины согласно потребностям работодателей и запросам рынка. Именно рынок будет диктовать спрос, который станет индикатором качества преподавания в вузах. В свою очередь, это усилит конкуренцию, улучшит качество, позволит быть более гибкими и быстрее реагировать на любые изменения.

При ранжировании образовательных программ выявляются как достоинства, так и недостатки их содержания. Рейтинг даёт ориентиры движения и развития авторам образовательных программ, преподавателям и студентам.

В условиях академической свободы мы более активно будем развивать предпринимательскую траекторию образовательных программ университета. Развёртывание стартап-траектории в нашем вузе начиналось в 2015 году. Нам необходимо было найти нишу, в которой технически ориентированный университет мог бы соединить науку и дух нового времени. Примечательно, что наш университет, имея в своей основе научно-техническую отраслевую направленность, дал возможность раскрыться целой группе стартапов. Самым непростым было то, что при всей общедоступности понятий о стартапах нам было сложно найти способ включить их в вузовскую программу обучения. ПГУ стал одним из первопроходцев на этом поле. Всё это — большой труд наших преподавателей, заведующих, деканов и проректоров, которым приходилось на ходу перестраивать своё мышление, перенимать инновационный опыт зарубежных университетов, научных центров и адаптировать у нас в ПГУ. Преобразования, вносимые законопроектом, дадут новый импульс к качественному развитию уровня подготовки компетентных специалистов новой формации, сделают выпускников конкурентоспособными профессионалами в условиях новой экономики.

Каирбек Арыстанбеков, директор Института экономической политики, доктор экономических наук: В этом процессе важно отсутствие коррупции и соблюдение правовых норм.

В классическом понимании понятие «академическая свобода» предусматривает два компонента: первый означает право преподавателей вузов вести занятия среди студентов, опираясь на свою совесть, без вмешательства со стороны государства или религий; второй — право студентов на самоуправление и на самостоятельную организацию своего личного времени для образования.

Исследования учёных формируют массив информации, и её распространение не всегда безоговорочно принимается. Есть риск давления на учёных как внутри учебного заведения, так и извне. Именно узкие специалисты располагают данными о коррупции, о состоянии преступности в стране, о политике государства по национализации убыточных предприятий и прибыльных компаний. И важно, чтобы учёные не испытывали прессинг со стороны администрации и власти.

Поэтому свобода позволяет ставить любые вопросы и стремиться к истине. Непопулярные, идущие вразрез с официальной точкой зрения взгляды не должны отвергаться. Ведь, как говорят, в споре рождается истина.

Если обратить внимание на зарубежный опыт, то, например, в США Верховный суд определил термин «академическая свобода» следующим образом: «университет сам определяет, кто имеет право на преподавание и на обучение, как следует преподавать и как организовывать приём студентов».