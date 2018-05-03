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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая

В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

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Источник: БЕЛТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, местами по Витебской области — плюс 7−9. Днем будет 24−30 выше нуля, по северо-западу плюс 20−23.

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