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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.