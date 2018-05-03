До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая
В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3−8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, местами по Витебской области — плюс 7−9. Днем будет 24−30 выше нуля, по