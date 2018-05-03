Власти курорта в Испании привлекли к рекламе города колумбийского киллера

Источник: AFP 2018

Видеоролики с участием Веласкеса — киллера, признавшегося в 250 убийствах, — разместил на своей странице в Facebook Паскуаль Диас, глава департамента туризма от консервативной Народной партии в муниципалитете Карбонерас.

Чиновник, объясняя свое решение, ссылается на медийную популярность Веласкеса по прозвищу «Попай», имеющего более 30 миллионов подписчиков в сервисе Youtube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wX459jA4ht0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В своем выступлении бывший киллер хвалит «милый городок Карбонерас», его пляжи и изысканную кухню, особенно отмечая, что «в Альмерии лучшие креветки во всей Европе и Испании».

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Политические оппоненты консерваторов из Социалистической партии уже раскритиковали рекламные методы Диаса и потребовали его отставки. Глава департамента защищает проект и указывает на возросшее количество обращений с просьбой предоставить туристическую информацию о Карбонерасе.