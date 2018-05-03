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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Власти курорта в Испании привлекли к рекламе города колумбийского киллера

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туристические власти приморского городка в испанской провинции Альмерия привлекли к рекламе своего курорта Джона Хайро Веласкеса — бывшего «начальника службы безопасности» знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет газета Voz de la Almeria.

Источник: AFP 2018

Видеоролики с участием Веласкеса — киллера, признавшегося в 250 убийствах, — разместил на своей странице в Facebook Паскуаль Диас, глава департамента туризма от консервативной Народной партии в муниципалитете Карбонерас.

Чиновник, объясняя свое решение, ссылается на медийную популярность Веласкеса по прозвищу «Попай», имеющего более 30 миллионов подписчиков в сервисе Youtube.

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В своем выступлении бывший киллер хвалит «милый городок Карбонерас», его пляжи и изысканную кухню, особенно отмечая, что «в Альмерии лучшие креветки во всей Европе и Испании».

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Политические оппоненты консерваторов из Социалистической партии уже раскритиковали рекламные методы Диаса и потребовали его отставки. Глава департамента защищает проект и указывает на возросшее количество обращений с просьбой предоставить туристическую информацию о Карбонерасе.

Пабло Эскобар считается самым известным наркоторговцем в истории — в 1980-х годах он заработал порядка 30 миллиардов долларов, поставляя почти 80% всего кокаина, потребляемого в США. Он был уничтожен снайпером колумбийской полиции в декабре 1993 года. Его приближенный Веласкес отбывал тюремное заключение с 1992 года. Он был условно-досрочно освобожден в августе 2014 года в возрасте 52 лет.

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