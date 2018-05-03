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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Почтовая марка к инаугурации Путина появится в обращении 7 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почтовая марка к инаугурации президента РФ Владимира Путина поступит в обращение 7 мая, говорится в сообщении «Почты России».

Источник: РИА Новости

На почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации» изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37×37 мм, номинал — 22 рубля, она издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу в отделения «Почты России».

К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» в Москве на ул. Мясницкой, 26 и в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9.

На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал составил 15 рублей.

Избранию Дмитрия Медведева президентом РФ и его вступлению в эту должность в 2008 году также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: «2 марта 2008 года президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев».

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