Почтовая марка к инаугурации Путина появится в обращении 7 мая
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почтовая марка к инаугурации президента РФ Владимира Путина поступит в обращение 7 мая, говорится в сообщении «Почты России».
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почтовая марка к инаугурации президента РФ Владимира Путина поступит в обращение 7 мая, говорится в сообщении «Почты России».
На почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации» изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37×37 мм, номинал — 22 рубля, она издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу в отделения «Почты России».
К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и
На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал составил 15 рублей.
Избранию Дмитрия Медведева президентом РФ и его вступлению в эту должность в 2008 году также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: «2 марта 2008 года президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев».