Почтовая марка к инаугурации Путина появится в обращении 7 мая

Источник: РИА Новости

На почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации» изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37×37 мм, номинал — 22 рубля, она издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу в отделения «Почты России».

К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» в Москве на ул. Мясницкой, 26 и в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9.

На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал составил 15 рублей.