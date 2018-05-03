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15:35 (мск), источник: ТАСС

Опрос: доля россиян, которые ни на чем не экономят, выросла до 24%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Доля россиян, которые ни на чем не экономят, выросла до 24%, в 2017 году этот показатель составлял 18%, а в 2016 — 11%. Такие итоги исследования опубликовал в четверг на своем сайте исследовательский холдинг «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

«За год заметно увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят. Если в 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, то при нынешнем опросе об этом заявили 24% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке, такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18−24 лет, респонденты с высоким доходом», — говорится в сообщении «Ромир».

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Согласно результатам исследования, значительно сократилось число россиян, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов.

По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с 2017 годом. Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее.

О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее чем по 10% россиян. Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9% респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5%, на ресторанах — 4%. По остальным тратам доля экономящих снизилась до 1−3%.

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