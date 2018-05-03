Опрос: доля россиян, которые ни на чем не экономят, выросла до 24%

Источник: РИА "Новости"

«За год заметно увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят. Если в 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, то при нынешнем опросе об этом заявили 24% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке, такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18−24 лет, респонденты с высоким доходом», — говорится в сообщении «Ромир».

Согласно результатам исследования, значительно сократилось число россиян, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов.

По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с 2017 годом. Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее.