Опрос: доля россиян, которые ни на чем не экономят, выросла до 24%

«За год заметно увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят. Если в 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, то при нынешнем опросе об этом заявили 24% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке, такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18−24 лет, респонденты с высоким доходом», — говорится в сообщении «Ромир».
Согласно результатам исследования, значительно сократилось число россиян, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов.
По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с 2017 годом. Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее.
О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее чем по 10% россиян. Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9% респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5%, на ресторанах — 4%. По остальным тратам доля экономящих снизилась до 1−3%.