В дни ЧМ в Екатеринбурге изменятся правила парковки на Площади 1905 года

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга собирается «отредактировать» схему движения по городу в дни Чемпионата мира по футболу-2018. В частности, у стадиона «Екатеринбург Арена», ЦПКиО имени Маяковского и в районе площади 1905 года будут установлены новые дорожные знаки и светофоры — это следует из аукционной документации на портале госзакупок.

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Аукцион назначен на 17 мая. Стартовая цена составляет 7,9 миллиона рублей из «средств бюджетных учреждений». Согласно техзаданию, победителю предстоит в течение 5 дней с момента заключения контракта разместить в транспортном периметре вокруг «Екатеринбург Арены» 76 знаков, запрещающих парковку, и 141 временный дорожный знак на металлических стойках и железобетонных фундаментах.

Всего по Екатеринбургу к Чемпионату мира появится 197 постоянных и 242 временных дорожных знака. Еще 200 знаков и 20 светофоров Екатеринбурга в дни матчей (15, 21, 24 и 27 июня) будут зачехлены. Кроме того, на проезжей части прилегающих к стадиону улиц появятся водоналивные барьеры общей протяженностью 750 метров.

Отдельно в аукционной документации прописаны правила парковки машин на площади 1905 года. В частности, там планируется установить ограждение общей протяженностью 350 метров, установить контрольно-пропускной пункт при въезде и те самые водоналивные барьеры. Временные знаки и барьеры появятся также на улицах, примыкающих к ЦПКиО, где в дни мундиаля будет проходить фестиваль болельщиков.