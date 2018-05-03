В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Источник: Reuters

«В целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров … правительство Челябинской области постановляет ввести с 28 апреля 2018 года на территории области особый противопожарный режим», — говорится в размещенном на сайте постановлении правительства региона.

Согласно постановлению, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению ЧС, а также организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности.

В постановлении уточняется, что повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области.