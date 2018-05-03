Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Названа страна с самым дешевым гражданством
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Как воспитывала детей Екатерина II
Елизавета II впервые навестила новорожденного принца
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12В тени войны
8Серж Саргсян ушел в отставку
12:42 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая — РИА Новости. Власти Челябинской области с 28 апреля ввели особый противопожарный режим на территории региона в связи с увеличением количества лесных пожаров и ветреной погодой, сообщается в четверг на сайте губернатора региона.

Источник: Reuters

«В целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров … правительство Челябинской области постановляет ввести с 28 апреля 2018 года на территории области особый противопожарный режим», — говорится в размещенном на сайте постановлении правительства региона.

Согласно постановлению, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению ЧС, а также организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности.

В постановлении уточняется, что повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области.

По данным ГУ лесами по Челябинской области, в регионе с начала пожароопасного сезона, по сведениям на 3 мая, ликвидированы 77 пожаров на площади 947,95 гектара. Кроме того, в Октябрьском районе с 29 апреля из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

Все новости региона
 В Челябинской области ввели особый противопожарный режим
В Челябинской области нашли тело утонувшего полицейского
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Мобильные телефоны могут провоцировать появление опухолей мозга
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь