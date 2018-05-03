138 детей пострадали от укусов клещей на Южном Урале

Источник: РИА "Новости"

332 южноуральца пострадали от укусов клещей с начала года, 138 пострадавших — дети, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, активность клещей наблюдается по всей территории Челябинской области. За аналогичный период 2017 года в больницы с укусами обратились гораздо меньше жителей региона — 150 человек, в том числе 58 детей.

«В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. На текущий период обработано 19,5 га. Всего планируется к обработке более 3 тысяч га», — пояснили в Роспотребнадзоре.