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12:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

138 детей пострадали от укусов клещей на Южном Урале

Нападения клещей отмечены по всей территории Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

332 южноуральца пострадали от укусов клещей с начала года, 138 пострадавших — дети, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, активность клещей наблюдается по всей территории Челябинской области. За аналогичный период 2017 года в больницы с укусами обратились гораздо меньше жителей региона — 150 человек, в том числе 58 детей.

«В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. На текущий период обработано 19,5 га. Всего планируется к обработке более 3 тысяч га», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили южноуральцам, что при посещении садовых участков, парков и лесов нужно не допустить присасывания клеща, который может оказаться переносчиком опасных инфекций. Для этого следует выбирать закрытую одежду, периодически осматривать себя и применять акарицидные препараты для обработки вещей и территории.

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