138 детей пострадали от укусов клещей на Южном Урале
Нападения клещей отмечены по всей территории Челябинской области.
Нападения клещей отмечены по всей территории Челябинской области.
332 южноуральца пострадали от укусов клещей с начала года, 138 пострадавших — дети, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, активность клещей наблюдается по всей территории Челябинской области. За аналогичный период 2017 года в больницы с укусами обратились гораздо меньше жителей региона — 150 человек, в том числе 58 детей.
«В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. На текущий период обработано 19,5 га. Всего планируется к обработке более 3 тысяч га», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили южноуральцам, что при посещении садовых участков, парков и лесов нужно не допустить присасывания клеща, который может оказаться переносчиком опасных инфекций. Для этого следует выбирать закрытую одежду, периодически осматривать себя и применять акарицидные препараты для обработки вещей и территории.