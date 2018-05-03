В Калининграде в соборе на площади Победы открыли секцию единоборств

В соборе помимо основных помещений и молельных залов есть и дополнительные пространства, такие как спортзал. Именно там и действует теперь секция по занятию боксом, каратэ и рукопашным боем.

— Появился идейный и образованный тренер, мастер спорта Юрий Каюков. Он проводит тренировки для православной верующей молодежи до 35 лет. Это не массовые занятия, а секция для группы в 10−15 человек. Около 7 человек уже занимаются, прошло две тренировки, — сказал «КП» специалист отдела по работе с молодежью, диакон Евгений Довгаль. — Желающие присоединиться могут придти, посмотреть и поговорить с тренером. Занятия бесплатные, проходят два раза в неделю по вечерам.