Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе Нижегородской области из-за антисанитарии
Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе
Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе
Проверка магазина, расположенного в жилом доме по адресу ул. Парковая, 28, установила, что в нем отсутствует канализация, водопровод, отопление, туалет и раковина для мыться рук. Кроме того, в помещении отсутствовал отдельный вход для приема продукции и мусорный контейнер.
В магазине вела торговлю индивидуальный предприниматель Елена Леднева. По факту выявленных нарушение возбуждено дело по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения