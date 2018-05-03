Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе Нижегородской области из-за антисанитарии

Проверка магазина, расположенного в жилом доме по адресу ул. Парковая, 28, установила, что в нем отсутствует канализация, водопровод, отопление, туалет и раковина для мыться рук. Кроме того, в помещении отсутствовал отдельный вход для приема продукции и мусорный контейнер.