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13:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе Нижегородской области из-за антисанитарии

Суд приостановил деятельность рыбного магазина в Арзамасе из-за нарушения санитарных норм. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила 3 мая 2018 года.

Проверка магазина, расположенного в жилом доме по адресу ул. Парковая, 28, установила, что в нем отсутствует канализация, водопровод, отопление, туалет и раковина для мыться рук. Кроме того, в помещении отсутствовал отдельный вход для приема продукции и мусорный контейнер.

В магазине вела торговлю индивидуальный предприниматель Елена Леднева. По факту выявленных нарушение возбуждено дело по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Арзамасский горсуд приостановил деятельность магазина на 30 суток. Судебными приставами решение суда исполнено.

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