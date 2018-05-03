Девушки оденутся в «голые» джинсы

Американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans (джинсы с экстремальными вырезами). Об этом сообщает Metro.

При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка.

Продукт доступен по цене 168 долларов (10 тысяч рублей).