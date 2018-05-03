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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушки оденутся в «голые» джинсы

Американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans (джинсы с экстремальными вырезами). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Продукт доступен на официальном сайте марки по цене 168 долларов.

Американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans (джинсы с экстремальными вырезами). Об этом сообщает Metro.

При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка.

Продукт доступен по цене 168 долларов (10 тысяч рублей).

В феврале эксперты моды, оценивавшие показы недель моды сезона осень-зима 2018−2019 в Нью-Йорке, Копенгагене и Милане, отметили возвращение тренда на открытые ягодицы и грудь. Многие дизайнеры, такие как Helmut Lang, Philipp Plein и The Blonds, продемонстрировали в рамках своих коллекций купальники и боди, полностью открывающие ягодицы. Кроме того, модели выходили на подиум в топах и платьях из совершенно прозрачного газа, не скрывающего грудь.

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