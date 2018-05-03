В Самарской области жара перекрыла абсолютный суточный максимум температуры воздуха

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в среду, 2 мая, синоптики зарегистрировали новый рекорд. В Тольятти отклонения составили 0,7 градуса — столбики термометров показали +29,1. Предыдущий рекорд зафиксировали 48 лет назад — тогда температура поднялась до +28,4.

В Новодевичье столбики термометров 2 мая поднялись до +28,9. Этот показатель превысил рекорд, поставленный в 1977 году, на 0,2 градуса, сообщили в Приволжском УГМС.