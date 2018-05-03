Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Как звезды с детьми провели майские праздники
Мария Кожевникова призвала запретить детям компьютерные игры
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12Восстание обреченных
13:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области жара перекрыла абсолютный суточный максимум температуры воздуха

Рекорды зафиксировали в Тольятти и Новодевичье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в среду, 2 мая, синоптики зарегистрировали новый рекорд. В Тольятти отклонения составили 0,7 градуса — столбики термометров показали +29,1. Предыдущий рекорд зафиксировали 48 лет назад — тогда температура поднялась до +28,4.

В Новодевичье столбики термометров 2 мая поднялись до +28,9. Этот показатель превысил рекорд, поставленный в 1977 году, на 0,2 градуса, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, ночью на пятницу, 4 мая, будет +9, +14. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем до +18, +23. На севере области +12, +17. Местами кратковременный дождь, гроза.

Все новости региона
 Экс-супруг лишает Анну Седокову родительских прав
Следком назначил дополнительные экспертизы после пожара в «Зимней вишне»
В Сирии разбился российский истребитель
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь