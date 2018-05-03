Южноуральцев ждут для проверки здоровья в субботу

Жители Челябинской области смогут проверить своё здоровье в выходной день, горожан ждут на диспансеризацию в субботу, 5 мая, сообщают в региональном минздраве.

«Акция приурочена к празднованию Дня Победы, поэтому основное внимание будет уделяться здоровью ветеранов. Для них организуют прохождение обследований вне очереди. Помимо этого, во многих медицинских организациях будут проходить дополнительные мероприятия: консультации по сбору аптечки на дачный период, а также обучение выявлению признаков инфарктов, инсультов и оказанию помощи при неотложных состояниях», — рассказали в министерстве.