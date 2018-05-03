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13:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев ждут для проверки здоровья в субботу

Ветераны смогут пройти диспансеризацию без очереди.

Жители Челябинской области смогут проверить своё здоровье в выходной день, горожан ждут на диспансеризацию в субботу, 5 мая, сообщают в региональном минздраве.

«Акция приурочена к празднованию Дня Победы, поэтому основное внимание будет уделяться здоровью ветеранов. Для них организуют прохождение обследований вне очереди. Помимо этого, во многих медицинских организациях будут проходить дополнительные мероприятия: консультации по сбору аптечки на дачный период, а также обучение выявлению признаков инфарктов, инсультов и оказанию помощи при неотложных состояниях», — рассказали в министерстве.

Диспансеризация для южноуральцев пройдёт в два этапа: сначала пациентам предложат заполнить анкеты, сдать анализы и пройти осмотры у специалистов. После этого тех, чей диагноз нуждается в уточнении, направят на консультации к профильным медикам. При обращении в поликлинику необходимо взять с собой паспорт и полис.

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