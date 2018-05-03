Студенты ЮФУ стали победителями отборочного чемпионата WorldSkills
В Южном федеральном университете прошел отборочный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает
В Южном федеральном университете прошел отборочный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает
В этом году победителями стали студенты Института управления в экономических, экологических и социальных системах Валерия Самойленко и Алина Кирпа. Они представили работу в компетенции «Предпринимательство».
Теперь молодые специалисты представят проект на национальном чемпионате WorldSkills Russia.