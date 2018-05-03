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13:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Студенты ЮФУ стали победителями отборочного чемпионата WorldSkills

В Южном федеральном университете прошел отборочный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году победителями стали студенты Института управления в экономических, экологических и социальных системах Валерия Самойленко и Алина Кирпа. Они представили работу в компетенции «Предпринимательство».

Теперь молодые специалисты представят проект на национальном чемпионате WorldSkills Russia.

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