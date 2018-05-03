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16:43 (мск), источник: Вести - Калининград

Разработан единый стандарт питания школьников Калининградской области

Разработан единый стандарт питания школьников Калининградской области.

В Янтарном крае разработали единый стандарт школьного питания. Об этом в эфире программы «Доброе Утро, Калининград» рассказала министр образования региона Светлана Трусенёва в четверг, 3 мая.

По её словам, к запуску уже готовы технологические карты для шести вариантов рациона. Каждый из графиков двухнедельного меню был разработан при участии студентов и преподавателей КГТУ, в нём учитывали физиологические потребности школьников разного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно новым стандартам, вся пища будет готовиться из продуктов, выращенных на территории Калининградской области и России. В силу эти изменения вступят со следующего 1 сентября.

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