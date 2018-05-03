Гостям из мусульманских стран на ЧМ-2018 предоставят халяльное меню

«Это каждый отель делает самостоятельно, в зависимости от возможностей своей кухни и навыков шеф-повара. Заинтересованность в татарской национальной кухне у туристов большая. Требования мусульманских туристов в основном касаются питания. Три отеля в Казани уже прошли классификацию по стандартам “халяль”, еще несколько — в процессе», — заверил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.