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13:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гостям из мусульманских стран на ЧМ-2018 предоставят халяльное меню

Казань, 3 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Каждый отель в Казань предоставит гостям ЧМ-2018 на завтраки «шведский стол».

Источник: ИА Татар-информ

По рекомендации Госкомитета по туризму РТ, в гостиницах будут предлагаться «уголки татарской кухни».

«Это каждый отель делает самостоятельно, в зависимости от возможностей своей кухни и навыков шеф-повара. Заинтересованность в татарской национальной кухне у туристов большая. Требования мусульманских туристов в основном касаются питания. Три отеля в Казани уже прошли классификацию по стандартам “халяль”, еще несколько — в процессе», — заверил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

По словам Сергея Иванова, основной поток туристов-мусульман ожидается из Ирана. Требования к отелям предъявляются по части одежды персонала, молельных комнат. Однако большей частью они касаются «халяльного стола».

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