Гостям из мусульманских стран на ЧМ-2018 предоставят халяльное меню
Казань, 3 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Каждый отель в Казань предоставит гостям ЧМ-2018 на завтраки «шведский стол».
Казань, 3 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Каждый отель в Казань предоставит гостям ЧМ-2018 на завтраки «шведский стол».
По рекомендации Госкомитета по туризму РТ, в гостиницах будут предлагаться «уголки татарской кухни».
«Это каждый отель делает самостоятельно, в зависимости от возможностей своей кухни и навыков
По словам Сергея Иванова, основной поток