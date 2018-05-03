Роспотребнадзор запускает для инвалидов горячую линию с выездом на дом

Проект приурочен к Международному дню борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. Татарстанцы, в том числе жители Казани, могут обращаться по телефону 8−917−224−8794.

Горячая линия работает со 2 по 8 мая с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. Звонки принимаются в рабочие дни, а практическая помощь с выездом на дом оказывается при наличии документов, подтверждающих инвалидность, сообщают в учреждении.