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13:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Роспотребнадзор запускает для инвалидов горячую линию с выездом на дом

(Город Казань KZN.RU, 3 мая). В Казани заработала горячая линия для инвалидов по вопросам защиты прав потребителей с оказанием практической помощи по месту жительства.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Звонки принимают специалисты Роспотребнадзора по РТ.

Проект приурочен к Международному дню борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. Татарстанцы, в том числе жители Казани, могут обращаться по телефону 8−917−224−8794.

Горячая линия работает со 2 по 8 мая с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. Звонки принимаются в рабочие дни, а практическая помощь с выездом на дом оказывается при наличии документов, подтверждающих инвалидность, сообщают в учреждении.

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