У Дома Советов в Калининграде начали собирать сцену к ЧМ-2018

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В пресс-службе областного правительства не смогли предоставить оперативный комментарий о сроках завершения работ и пообещали сообщить информацию в пятницу, 4 мая.

Площадку рядом с Домом Советов начали подготавливать за пять месяцев до чемпионата. Подрядчики переложили брусчатку и очистили ливневые стоки. Рабочие также обустроили спуск на улицу Зарайскую, отремонтировали лестницу на Московский проспект и установили новые мачты освещения.

В мае на территории общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров установят торговые павильоны, пункты питания и элементы, обеспечивающие безопасность. Во время игр в фан-зоне будут дежурить медицинские службы и силовые структуры.