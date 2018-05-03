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18:08 (мск), источник: Калининград.Ru

У Дома Советов в Калининграде начали собирать сцену к ЧМ-2018

На территории будущей фан-зоны у Дома Советов начали собирать сцену. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, строители устанавливают металлический каркас.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В пресс-службе областного правительства не смогли предоставить оперативный комментарий о сроках завершения работ и пообещали сообщить информацию в пятницу, 4 мая.

Площадку рядом с Домом Советов начали подготавливать за пять месяцев до чемпионата. Подрядчики переложили брусчатку и очистили ливневые стоки. Рабочие также обустроили спуск на улицу Зарайскую, отремонтировали лестницу на Московский проспект и установили новые мачты освещения.

В мае на территории общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров установят торговые павильоны, пункты питания и элементы, обеспечивающие безопасность. Во время игр в фан-зоне будут дежурить медицинские службы и силовые структуры.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде запланировали четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.

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