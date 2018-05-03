Воронежец получил грант 400 тыс на производство пандусов для инвалидов
За пять лет поручнями собираются оснастить не менее 200 объектов в Воронежской области.
За пять лет поручнями собираются оснастить не менее 200 объектов в Воронежской области.
Воронежский предприниматель победил в грантовом конкурсе масштабной программы поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ».
Александр Попов занимается поставкой поручней и пандусов для людей с инвалидностью. Он получит грант в 400 000 рублей на производство типовых узлов пандусов, из которых они будут собираться, как конструктор. В ближайшие пять лет организация Попова «Доступная среда» планирует оснастить пандусами и поручнями собственного производства не менее 200 объектов в Воронежской области. Также предприниматель обещает трудоустроить 10 человек с ограниченными возможностями.
Финансовую поддержку в рамках программы социальных предпринимателей «Действуй без границ» получили семь проектов из семи регионов России на общую сумму свыше 2,7 млн рублей.