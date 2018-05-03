Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Как воспитывала детей Екатерина II
Елизавета II впервые навестила новорожденного принца
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
15Сделать деньги
17Time 100
16:24 (мск), источник: Известия

ВОЗ назвала страну с самым чистым воздухом

Лучшее в мире качество воздуха зафиксировано в Финляндии: в этой стране содержание микрочастиц пыли составляет в среднем 6 микрограммов на кубический метр, такими данными поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Научное исследование проводилось в 100 государствах в период с 2008 по 2016 год.

Лидерами стран с чистым воздухом стали другие государства Северной Европы — Швеция, Исландия, Норвегия и Эстония.

Худшее качество воздуха наблюдается в странах Ближнего, Дальнего Востоке и Африки.

«В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в 10 раз выше по сравнению со странами-лидерами в рейтинге», — сообщили исследователи, передает «РИА Новости».

Телеканал «360» добавляет, что самое низкое качество воздуха в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Минувшей зимой сообщалось, что Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира.

 Уличный счет: Сумеет ли лидер протестующих Пашинян занять кресло премьера Армении
«Эмоций в «Собиборе» достаточно, чтобы человек задумался»: Константин Хабенский рассказал о своем фильме в интервью «Известиям»
В Сирии разбился российский истребитель
Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Из-за скандала Нобелевскую премию по литературе могут не вручить
Правительство назвало срок обеспечения безопасности моста в Крым
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь