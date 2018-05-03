ВОЗ назвала страну с самым чистым воздухом

Научное исследование проводилось в 100 государствах в период с 2008 по 2016 год.
Лидерами стран с чистым воздухом стали другие государства Северной Европы — Швеция, Исландия, Норвегия и Эстония.
Худшее качество воздуха наблюдается в странах Ближнего, Дальнего Востоке и Африки.
«В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в 10 раз выше по сравнению со странами-лидерами в рейтинге», — сообщили исследователи, передает «РИА Новости».
Телеканал «360» добавляет, что самое низкое качество воздуха в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.
Минувшей зимой сообщалось, что Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира.