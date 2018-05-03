Кейт Бланшетт назвала себя жертвой сексуальных домогательств Вайнштейна

Источник: AP 2018

Бланшетт снималась в нескольких фильмах, которые продюсировал Вайнштейн, среди них «Кэрол», «Авиатор» и «Талантливый мистер Рипли» (компания Харви Miramax выступила дистрибьютором ленты).

«Я думаю, что он в основном охотился, как и большинство хищников, на беззащитных», — сказала артистка, добавив, что никогда бы не стала делать то, о чем он ее просил. При этом Бланшетт отказалась раскрыть подробности просьб Вайнштейна.

«Харви стал печально известной фигурой, потому что он — типичный представитель такого вида мужчин. Я надеюсь, что этих людей постигнет наказание от органов власти. Нам нужно создать прецедент», — отметила Бланшетт. Она выразила надежду на то, что Вайнштейна посадят в тюрьму за многочисленные приставания и изнасилования актрис.

В октябре 2017-го Бланшетт объяснила разницу между сексуальным видом и «желанием трахаться», комментируя многочисленные сообщения голливудских звезд о сексуальных домогательствах мужчин-продюсеров.