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13:54 (мск), источник: NewsKo

Завтра в Прикамье ожидаются снегопады

Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, нынешняя неделя будет достаточно холодной, так как потепление, которое произошло в Москве, до нас не доберётся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

«Самым холодным днём в первой декаде мая окажется завтрашний день. По восточным районам края, в частности в Горнозаводске, есть вероятность сильного снегопада при температуре около 0°. На остальной территории будет 0°…+5°. Днём температура вырастет незначительно до +3°…+8°. Осадки продолжатся, и есть вероятность, что во второй половине дня мы попадём под ещё одну зону осадков. Их также может выпасть значительное количество. Нельзя полностью исключать того, что в Перми может пойти мокрый снег либо утром, либо ближе к вечеру. Хотя более вероятно, что осадки все-таки выпадут в виде дождя», — отметил Андрей Шихов.

По его словам, в субботу, 5 мая, осадки прекратятся, а температура понизится. В ночные часы будут повсеместные заморозки до -1°…-6°. Днём за счёт солнечного прогрева в Перми потеплеет до +10°, по краю будет где-то +7°…+12°. Но солнечная погода простоит недолго, и уже в воскресенье в край придёт очередной циклон. В воскресенье ожидаются небольшие осадки. Температура может повыситься до + 15° по южным районам края.

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