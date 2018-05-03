Завтра в Прикамье ожидаются снегопады

«Самым холодным днём в первой декаде мая окажется завтрашний день. По восточным районам края, в частности в Горнозаводске, есть вероятность сильного снегопада при температуре около 0°. На остальной территории будет 0°…+5°. Днём температура вырастет незначительно до +3°…+8°. Осадки продолжатся, и есть вероятность, что во второй половине дня мы попадём под ещё одну зону осадков. Их также может выпасть значительное количество. Нельзя полностью исключать того, что в Перми может пойти мокрый снег либо утром, либо ближе к вечеру. Хотя более вероятно, что осадки все-таки выпадут в виде дождя», — отметил Андрей Шихов.