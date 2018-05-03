Завтра в Прикамье ожидаются снегопады
Как сообщил «Новому компаньону» специалист
Как сообщил «Новому компаньону» специалист
«Самым холодным днём в первой декаде мая окажется завтрашний день. По восточным районам края, в частности в Горнозаводске, есть вероятность сильного снегопада при температуре около 0°. На остальной территории будет 0°…+5°. Днём температура вырастет незначительно до +3°…+8°. Осадки продолжатся, и есть вероятность, что во второй половине дня мы попадём под ещё одну зону осадков. Их также может выпасть значительное количество. Нельзя полностью исключать того, что в Перми может пойти мокрый снег либо утром, либо ближе к вечеру. Хотя более вероятно, что осадки
По его словам, в субботу, 5 мая, осадки прекратятся, а температура понизится. В ночные часы будут повсеместные заморозки до -1°…-6°. Днём за счёт солнечного прогрева в Перми потеплеет до +10°, по краю будет