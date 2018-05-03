К расследованию трагедии в Кемерово привлекут омичей

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 мая, 40 дней со дня трагедии в Кемерово. Панихиды по погибшим в страшном пожаре в развлекательном центре «Зимняя вишня» прошли и в нескольких омских храмах. Там временем специалисты продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.

— По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.