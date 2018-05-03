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13:48 (мск), источник: Комсомольская правда

К расследованию трагедии в Кемерово привлекут омичей

Причины пожара в «Зимней вишне» продолжают устанавливать.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 мая, 40 дней со дня трагедии в Кемерово. Панихиды по погибшим в страшном пожаре в развлекательном центре «Зимняя вишня» прошли и в нескольких омских храмах. Там временем специалисты продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.

— По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Добавим, что уже предъявлены обвинения 8 фигурантам. Это технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

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