Взвыли: Украина жалуется на досмотр судов в Керченском проливе

Источник: РИА "Новости"

Как заявили в пресс-службе ведомства, информация о досмотрах начала поступать с 30 апреля.

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уж несколько случаев остановки РФ невоенных суден для их осмотра. Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в команде — граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии), который следовал по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь). Судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным кораблем ФСБ РФ», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, добавили в пресс-службе, были задержаны и досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы. При этом никаких замечаний со стороны российских пограничников к членам экипажей не было.

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело («нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока остаются в заложниках у киевского режима.

Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В то же время в МИД РФ предупредили отечественные судоходные компании о пиратстве на Украине из-за незаконных задержаний российских судов украинскими силовиками.