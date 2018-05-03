Взвыли: Украина жалуется на досмотр судов в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины.
Как заявили в
«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уж несколько случаев остановки РФ невоенных суден для их осмотра. Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в команде — граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии), который следовал по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь). Судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным кораблем ФСБ РФ», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, добавили в
В марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело («нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока остаются в заложниках у киевского режима.
Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В то же время в МИД РФ предупредили отечественные судоходные компании о пиратстве на Украине
Недавно в Пограничном управление ФСБ России по Республике Крым сообщили, что будут пресекать браконьерскую деятельность в Черном и Азовском морях. При этом особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами РФ и Украины.