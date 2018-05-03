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15:39 (мск), источник: Volga News

В Октябрьском районе до конца лета благоустроят 13 дворов

Администрация Октябрьского района ищет подрядчика, который займется выполнением работ по благоустройству дворовых территорий района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Согласно аукционной документации, до конца августа подрядчик проведет озеленение и установит детские игровые комплексы в дворах по следующим адресам:

ул. Ново-Садовая, 181; пр. Ленина, 6; ул. Революционная, 79; пр. Ленина, 2; ул. Ерошевского, 76,78; ул. Циолковского, 1а; ул. Гагарина, 6; ул. Гагарина, 12,14; пр. Масленникова, 25; ул. Осипенко, 38; ул. Саранская, 13; ул. Панова, 33; ул. Осипенко, 18.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 15,1 млн рублей.

Подрядчика должны определить 21 мая.

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