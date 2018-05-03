В Октябрьском районе до конца лета благоустроят 13 дворов
Администрация Октябрьского района ищет подрядчика, который займется выполнением работ по благоустройству дворовых территорий района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Администрация Октябрьского района ищет подрядчика, который займется выполнением работ по благоустройству дворовых территорий района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, до конца августа подрядчик проведет озеленение и установит детские игровые комплексы в дворах по следующим адресам:
ул.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 15,1 млн рублей.
Подрядчика должны определить 21 мая.