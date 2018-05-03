Что представляет собой новый терминал Шереметьево?

Источник: Алексей Трошкин / Минтранспорта

В Шереметьево открылся новый терминал — B. Первый рейс оттуда вылетел утром 3 мая в Саратов.

Планируется, что в будущем этот терминал станет основным аэровокзалом внутренних рейсов.

Перевод рейсов будет постепенным. К началу лета «Аэрофлот» планирует перевести в терминал В 46 оборотных рейсов.



Терминал ввели в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Во время турнира там будут организованы фан-зоны для просмотра матчей.



Особенность терминала В заключается в том, что с другими терминалами Шереметьево он соединен подземным тоннелем, который проходит под взлетными полосами. Подробнее об этом рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

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— На месте нынешнего терминала В был старый советский терминал, где обслуживались внутренние рейсы российских авиакомпаний. При этом понятно, что авиакомпании, которые оперируют в аэропорту Шереметьево, и в первую очередь — базовый перевозчик «Аэрофлот», увеличивают пассажиропоток этого аэропорта в достаточно быстром темпе. На сегодняшний день, по моим наблюдениям, терминалы северной зоны — три терминала — уже работают на пределе своих возможностей. Уже сейчас мы видим пробки и на подъезде к терминалам, и очереди внутри терминалов, хотя еще не наступил летний сезон, сезон отпусков активных. Всего лишь майские праздники, а аэропорт уже работает на пределе возможностей. Конечно же, было принято решение о реконструкции терминала В, то есть полностью снесли советский терминал и построили новый, с новыми возможностями, значительно большим количеством площадей. Параллельно рядом с ним реконструировали терминал С, и в целом, с учетом прогнозов роста пассажиропотока, аэропорт планирует ввести в строй пропускных мощностей, которые позволят перевозить в перспективе до 80 миллионов пассажиров в год. В принципе, это уже, наверное, не так далеко, потому что за 40 миллионов уже перевалили. Конечно же, есть проблема у аэропорта Шереметьево историческая — это две зоны, северная и южная, между которыми не было нормальной транспортной связи и какой-то инфраструктуры, что не позволяло создать эффективную систему транзитных пассажиропотоков между внутренними и международными рейсами. Поэтому было принято решение параллельно построить тоннель. Прямо под взлетными полосами проложено две ветки тоннеля. То есть один тоннель будет перевозить пассажиров, а по второму тоннелю будут курсировать поезда с транзитным багажом. Пожалуй, нет аэропорта, который бы вот так создал некую подземную инфраструктуру уже под двумя действующими взлетно-посадочными полосами. Строился с использованием самых современных технологий, построен очень оперативно.

— Известно, кто финансировал и во что обошлось это строительство?

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— Сумма, во что обошлось строительство вообще всего комплекса аэропорта «Шереметьево», его реконструкция, а туда вошли и терминал В, и реконструкция терминала С, и тоннели, и новый грузовой терминал, перроны, она, в общем-то, была озвучена. Если не ошибаюсь, это было около 80 млрд рублей, но потом, возможно, произошли какие-то коррективы, поскольку курсовая разница возникла. Эти деньги, они были инвестированы управляющей компанией, то есть стратегическим инвестором. На каком-то этапе «Шереметьево» как государственный аэропорт, находящийся в госсобственности, просто перешел в управление к стратегическому инвестору под условие, что тот как раз и инвестирует немалые деньги в развитие инфраструктуры аэропорта. Что и было сделано, инвестор, в общем-то, свое обещание выполнил. Но параллельно с этим, несомненно, еще участвует в развитие аэропорта Шереметьево и государство, которое строит третью взлетно-посадочную полосу за деньги бюджета, поскольку взлетно-посадочные полосы в стране принадлежат государству. Только государство может инвестировать в это деньги и региональные власти, которые построили вокруг аэропорта Шереметьево новые дороги.