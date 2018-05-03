Что представляет собой новый терминал Шереметьево?
Его ввели в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.
Его ввели в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.
В Шереметьево открылся новый терминал — B. Первый рейс оттуда вылетел утром 3 мая в Саратов.
Перевод рейсов будет постепенным. К началу лета «Аэрофлот» планирует перевести в терминал В 46 оборотных рейсов.
Терминал ввели в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Во время турнира там будут организованы
Особенность терминала В заключается в том, что с другими терминалами Шереметьево он соединен подземным тоннелем, который проходит под взлетными полосами. Подробнее об этом рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:
— На месте нынешнего терминала В был старый советский терминал, где обслуживались внутренние рейсы российских авиакомпаний. При этом понятно, что авиакомпании, которые оперируют в аэропорту Шереметьево, и в первую очередь — базовый перевозчик «Аэрофлот», увеличивают пассажиропоток этого аэропорта в достаточно быстром темпе. На сегодняшний день, по моим наблюдениям, терминалы северной зоны — три терминала — уже работают на пределе своих возможностей. Уже сейчас мы видим пробки и на подъезде к терминалам, и очереди внутри терминалов, хотя еще не наступил летний сезон, сезон отпусков активных. Всего лишь майские праздники, а аэропорт уже работает на пределе возможностей. Конечно же, было принято решение о реконструкции терминала В, то есть полностью снесли советский терминал и построили новый, с новыми возможностями, значительно большим количеством площадей. Параллельно рядом с ним реконструировали терминал С, и в целом, с учетом прогнозов роста пассажиропотока, аэропорт планирует ввести в строй пропускных мощностей, которые позволят перевозить в перспективе до 80 миллионов пассажиров в год. В принципе, это уже, наверное, не так далеко, потому что за 40 миллионов уже перевалили. Конечно же, есть проблема у аэропорта Шереметьево историческая — это две зоны, северная и южная, между которыми не было нормальной транспортной связи и
— Известно, кто финансировал и во что обошлось это строительство?
— Сумма, во что обошлось строительство вообще всего комплекса аэропорта «Шереметьево», его реконструкция, а туда вошли и терминал В, и реконструкция терминала С, и тоннели, и новый грузовой терминал, перроны, она, в
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