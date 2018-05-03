В центре Красноярска рушится фасад здания
В центре Красноярска у жилого дома на Ленина, 68 разрушается фасад. Огромные куски облицовки падают на тротуар с высоты здания и периодически пугают прохожих и жителей самого дома.
В центре Красноярска у жилого дома на Ленина, 68 разрушается фасад. Огромные куски облицовки падают на тротуар с высоты здания и периодически пугают прохожих и жителей самого дома.
В центре Красноярске рушится фасад 4-этажного жилого дома по адресу ул. Ленина, 68. От здания отваливаются огромные куски облицовки и падают прямо на тротуар.
Часть карниза из лепнины на днях отстала от стены и упала с высоты около восьми метров. К счастью, пешеходы не пострадали. Тротуар рядом с проблемным домом на время «оцепили» оградительной лентой. Сейчас строительный мусор подмели, а ленту сняли. О случившемся напоминает только пыль на брусчатке.
Как рассказали местные жители, фасад начал рушиться еще в июле 2017 года. Как сообщили корреспонденту Newslab.ru в управляющей организации, текущий ремонт фасада этого дома в ближайшее время не планируется. По региональной программе капремонта фасад восстановят до конца 2019 года. Периодическое разрушение стен, по мнению управляющей компании, угрозы безопасному проживанию граждан не создаёт, а решение о ремонте стен раньше положенного срока жители могут принять на общем собрании.