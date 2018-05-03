В центре Красноярска рушится фасад здания

В центре Красноярске рушится фасад 4-этажного жилого дома по адресу ул. Ленина, 68. От здания отваливаются огромные куски облицовки и падают прямо на тротуар.

Часть карниза из лепнины на днях отстала от стены и упала с высоты около восьми метров. К счастью, пешеходы не пострадали. Тротуар рядом с проблемным домом на время «оцепили» оградительной лентой. Сейчас строительный мусор подмели, а ленту сняли. О случившемся напоминает только пыль на брусчатке.