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13:57 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска рушится фасад здания

В центре Красноярска у жилого дома на Ленина, 68 разрушается фасад. Огромные куски облицовки падают на тротуар с высоты здания и периодически пугают прохожих и жителей самого дома.

В центре Красноярске рушится фасад 4-этажного жилого дома по адресу ул. Ленина, 68. От здания отваливаются огромные куски облицовки и падают прямо на тротуар.

Часть карниза из лепнины на днях отстала от стены и упала с высоты около восьми метров. К счастью, пешеходы не пострадали. Тротуар рядом с проблемным домом на время «оцепили» оградительной лентой. Сейчас строительный мусор подмели, а ленту сняли. О случившемся напоминает только пыль на брусчатке.

Как рассказали местные жители, фасад начал рушиться еще в июле 2017 года. Как сообщили корреспонденту Newslab.ru в управляющей организации, текущий ремонт фасада этого дома в ближайшее время не планируется. По региональной программе капремонта фасад восстановят до конца 2019 года. Периодическое разрушение стен, по мнению управляющей компании, угрозы безопасному проживанию граждан не создаёт, а решение о ремонте стен раньше положенного срока жители могут принять на общем собрании.

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