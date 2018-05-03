Золотой Кубок мира ФИФА покажут в Новосибирске 5 мая

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA начнет свое пребывание в Новосибирске с визита в Центр спортивной подготовки «Заря», где первыми в городе легендарный трофей увидят участники футбольного детско-юношеского турнира.

Торжественная церемония приветствия официального Кубка состоится 5 мая в 12.00 на Михайловской набережной. В церемонии приветствия примут участие первые лица региона и города, официальные представители FIFA, а также посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Алексей Смертин.

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5 и 6 мая Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA будет находиться на набережной, где все желающие смогут увидеть легендарный трофей и сделать с ним памятную фотографию.

У посетителей также появится возможность принять участие в развлекательной программе и почувствовать праздничную атмосферу ожидания самого масштабного футбольного события в мире.

7 мая Кубок мира привезут в спортивный комплекс «Арена 300» в городе Искитиме Новосибирской области.

Отметим, что Новосибирск станет второй остановкой в маршруте тура официального Кубка Чемпионата мира по футболу по России в 2018 году после Владивостока.

Затем легендарный трофей посетит еще 7 российских городов: Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. СПРАВКА.

Кубок мира — это главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу, проводящихся под эгидой FIFA. С 1930 года, когда был разыгран первый чемпионат, победу в турнире олицетворяли два трофея: Приз Жюля Риме с 1930 по 1970 год и Кубок мира FIFA с 1974 года по сегодняшний день.

Приз Жюля Риме, изначально носивший название «Победа» (Victory), был изготовлен из позолоченного серебра 925-й пробы и лазурита и изображал Нику, древнегреческую богиню победы. Трофей также известен под названием «Золотая богиня». В 1970 году сборная Бразилии в третий раз стала чемпионом мира, и награда перешла к ней навечно.

В 1983 году Приз Жюля Риме был похищен, утрачен и никогда более не воссоздавался. Пришедший на замену Кубок мира FIFA впервые использовался на Чемпионате мира 1974 года. Изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю.