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14:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области вводят особый режим из-за лесных пожаров

Особый противопожарный режим планируют ввести до 10 июня.

Источник: Om1.ru

Сегодня на заседании Правительства Омской области замначальника регионального МЧС Александр Рекин выступил с просьбой ввести особый противопожарный режим до 10 июня в связи с повышением пожароопасности.

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Первый вице-губернатор Валерий Бойко, который вел заседание в отсутствие главы региона Александра Буркова, поинтересовался, почему именно до 10.06, до второго понедельника июня предлагается ввести особый режим.

Александр Рекин:

 — Статистически около 64% лесных пожаров за год приходится на май. В мае происходит около 150 техногенных пожаров и примерно 1500 возгораний сухой травы. Поэтому именно на этот период.

Кроме того, вице-губернатор Татьяна Вижевитова, в ведении которой находится ГУ лесного хозяйства Омской области, рассказала, что принятие постановления о введении особого противопожарного режима сейчас крайне актуально, поскольку только за последние сутки возникло 14 новых лесных пожаров. Всего горит 403 гектара, из них 373 га — это лес в чистом виде. По неофициальным данным Омская область находится на втором месте по СФО по площади возгорания. В основном, из-за того, что в регионе горят торфяные болота, пробраться в которые для тушения нет никакой возможности — по факту их никто не тушит. К счастью, очагов возгорания у нас пока почти в три раза меньше, чем в прошлом году, но сухая и теплая погода способствует распространению пожаров.

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