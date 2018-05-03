В Омской области вводят особый режим из-за лесных пожаров

Кроме того, вице-губернатор Татьяна Вижевитова, в ведении которой находится ГУ лесного хозяйства Омской области, рассказала, что принятие постановления о введении особого противопожарного режима сейчас крайне актуально, поскольку только за последние сутки возникло 14 новых лесных пожаров. Всего горит 403 гектара, из них 373 га — это лес в чистом виде. По неофициальным данным Омская область находится на втором месте по СФО по площади возгорания. В основном, из-за того, что в регионе горят торфяные болота, пробраться в которые для тушения нет никакой возможности — по факту их никто не тушит. К счастью, очагов возгорания у нас пока почти в три раза меньше, чем в прошлом году, но сухая и теплая погода способствует распространению пожаров.