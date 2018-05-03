«В центр по паспорту»: как перекроют улицы в день третьего тестового матча на стадионе «Калининград»
В субботу, 12 мая, состоится матч открытия стадиона «Калининград». На футбольном поле встретятся команды «Балтика» и «Тюмень».
В субботу, 12 мая, состоится матч открытия стадиона «Калининград». На футбольном поле встретятся команды «Балтика» и «Тюмень».
Организаторы ожидают, что игра соберёт полные трибуны арены на 35 тысяч зрителей. Для обеспечения безопасности и тестирования транспортной инфраструктуры во время главной репетиции ЧМ-2018 в городе будут перекрывать почти все центральные улицы.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Также в это время для личного транспорта будет закрыт Московский проспект на трёх участках: до разворота у остановки «Калининградгражданпроект», до разворота перед подъёмом на Ленинский проспект, до разворота напротив
Жители Калининграда смогут передвигаться по городу на общественном транспорте, а также личных автомобилях при наличии паспорта или временной регистрации с пропиской, справки с работы, накладной или путевого листа в районе с ограниченным движением.
В этот раз планируется максимальная загрузка стадиона «Калининград». Такое количество зрителей не собирала ещё ни одна площадка города. Помимо сервисов самой арены нам необходимо протестировать и дорожную сеть, поскольку данные ограничения будут действовать и во время игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Калининграде. Надеемся на понимание горожан — мы действуем исключительно в целях обеспечения безопасности, а также для того, чтобы в июне игры первенства прошли на высоком уровне, — отметил руководитель АНО «Калининград Дирекция 2018» Игорь Шлыков.
Для того, чтобы добраться 12 мая до стадиона «Калининград», можно воспользоваться
Кроме того, для болельщиков в день тестового матча на улице Суздальской будет действовать специальная перехватывающая парковка (Park & Ride) на 4 200 мест. Калининградцы смогут добраться до неё по Большой Окружной через Московский проспект и бесплатно оставить там личный транспорт. Оттуда на стадион также будут ездить шаттлы.
Чтобы калининградцам было удобнее добираться на матч, мы настоятельно рекомендуем не использовать личные автомобили, а поехать до стадиона «Калининград» на специальных автобусах от Северного и Южного вокзалов, — заключил Игорь Шлыков.
Отметим, что с 3 мая в продажу поступили билеты на матч с «Тюменью». Их можно приобрести в клубном магазине в ТРЦ «Европа» и в кассах стадиона «Балтика».