В Тольятти на 9 мая выступит легендарная пилотажная группа «Русь»

Авиационное выступление пройдет 9 мая в городе Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. С 11.00 начнется торжественное мероприятие, посвященное праздничному событию. Для участников мероприятия будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов Тольятти.

Ближе к 14.00 пройдут показательные полеты вертолетов и самолетов. Вертолеты Ми-2 с флагами Победы и Самарской области откроют воздушное выступление. Участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов.

Летчики пилотажной группы «Русь» на реактивных самолетах L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60°, маневры с элементом «бочки» и многое другое.

Всех участников мероприятия ждет много всего интересного — конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов, каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и, конечно же, отведать настоящую солдатскую кашу и другие гастрономические угощения.

Программа праздника предусматривает организацию выставки оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, наземный показ авиационной техники, мастер-классы, выступления творческих коллективов и военно-патриотических клубов, ярмарку ремесленных и сувенирных поделок.

После 17.00 вас ждет более 200 современных образцов различной мототехники на мотоконкурсе «Мотоцикл года» к открытию мотосезона 2018.

Адрес паркового комплекса: г. Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа.

Вход свободный.