Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Елизавета II впервые навестила новорожденного принца
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Ксения Собчак стала копией матери
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12Восстание обреченных
14:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Открытие станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде запланировано 30 мая

Нижний Новгород. 3 мая. НТА-Приволжье — Открытие станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде запланировано 30 мая.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, к 30 апреля была задача закончить «определенную совокупность строительно-монтажных работ», которые, согласно информации, и были выполнены.

В частности, до 30 апреля должна была быть обеспечена готовность верхнего строения путей и основных станционных помещений. Отмечается, что объем законченных работ по факту составляет 98%. В настоящее время завершается приемка исполнительной документации, ожидается заключение о соответствии, акт ввода в эксплуатацию и идёт проверка систем безопасности.

«Оформление документов займет ближайшие недели. В моем представлении — никаких рисков для того, чтобы 30 мая уже запустить станцию, нет», — приводятся слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что ввод станции в эксплуатацию состоится 30 апреля.

Напомним, что тестовый поезд метро проехал от станции «Московская» до «Стрелки» в ночь на 20 апреля. В мероприятии принял участие Глеб Никитин.

СПРАВКА.

Общая стоимость строительства лини метро и станции «Стрелка» составляет 11,662 млрд. рублей, в том числе 6,226 млрд. рублей — средства федерального бюджета, 5,436 млрд. рублей — средства консолидированного бюджета Нижегородской области.

Все новости региона
В Сирии разбился российский истребитель
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь