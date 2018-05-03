Открытие станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде запланировано 30 мая

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, к 30 апреля была задача закончить «определенную совокупность строительно-монтажных работ», которые, согласно информации, и были выполнены.

В частности, до 30 апреля должна была быть обеспечена готовность верхнего строения путей и основных станционных помещений. Отмечается, что объем законченных работ по факту составляет 98%. В настоящее время завершается приемка исполнительной документации, ожидается заключение о соответствии, акт ввода в эксплуатацию и идёт проверка систем безопасности.

«Оформление документов займет ближайшие недели. В моем представлении — никаких рисков для того, чтобы 30 мая уже запустить станцию, нет», — приводятся слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что ввод станции в эксплуатацию состоится 30 апреля.

Напомним, что тестовый поезд метро проехал от станции «Московская» до «Стрелки» в ночь на 20 апреля. В мероприятии принял участие Глеб Никитин.

СПРАВКА.