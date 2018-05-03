В Челябинской области смертность по-прежнему превышает рождаемость

За четыре месяца 2018-го в нашем регионе появились на свет 12 тысяч 515 малышей, а умерло 15 тысяч 798 человек. Разрыв между числом рождений и смертей в этом году оказался весьма внушителен и составил на первое мая три тысячи 283 человека.

А вот число свадеб в апреле превысило количество разводов: поженились во втором месяце весны тысяча 748 пар, а расстались официально — тысяча 299. Та же картина и в целом по году: за четыре месяца 2018-го в Челябинской области расписались пять тысяч 506 пар, распались пять тысяч 82 семьи.