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14:35 (мск)
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источник:
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Световое шоу дронов в Китае установило мировой рекорд (видео)
В воздух одновременно поднялись 1374 аппарата.
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