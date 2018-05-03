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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Абитуриентам разрешили использовать прошлогодние сертификаты ЦТ

Конечно, ЦТ можно сдать снова, если прошлый результат не устраивает.

Источник: Комсомольская правда

При поступлении в вузы в 2018 году абитуриенты смогут использовать прошлогодние сертификаты централизованного тестирования.

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Министерство образования Беларуси разрешило тем поступающим, кто сдавал ЦТ в прошлом году, а сейчас вновь поступает, не проходить опять испытания.

Конечно, ЦТ можно сдать снова, если прошлогодний результат не устраивает. Абитуриент, имея на руках сертификат за 2017 год и сдав ЦТ в этом году, может выбрать лучший результат, пишет belta.by со ссылкой на замминистра образования Беларуси Вадима Богуша.

Срок действия сертификатов ЦТ был продлен до двух лет по указу Министерства образования.

Напомним, с 2 мая началась регистрация на ЦТ.

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