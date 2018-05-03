Абитуриентам разрешили использовать прошлогодние сертификаты ЦТ
Конечно, ЦТ можно сдать снова, если прошлый результат не устраивает.
Конечно, ЦТ можно сдать снова, если прошлый результат не устраивает.
При поступлении в вузы в 2018 году абитуриенты смогут использовать прошлогодние сертификаты централизованного тестирования.
Министерство образования Беларуси разрешило тем поступающим, кто сдавал ЦТ в прошлом году, а сейчас вновь поступает, не проходить опять испытания.
Конечно, ЦТ можно сдать снова, если прошлогодний результат не устраивает. Абитуриент, имея на руках сертификат за 2017 год и сдав ЦТ в этом году, может выбрать лучший результат, пишет belta.by со ссылкой на замминистра образования Беларуси Вадима Богуша.
Срок действия сертификатов ЦТ был продлен до двух лет по указу Министерства образования.
Напомним, с 2 мая началась регистрация на ЦТ.