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14:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему Нобелевскую премию по литературе в этом году могут не вручить

Вручение Нобелевской премии по литературе, одной из старейших и престижнейших наград в области культуры, может в этом году не состояться из-за скандала в Шведской академии.

Источник: AP 2018

В центре скандала оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, в адрес которого звучали обвинения в сексуальных домогательствах. Арно — муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

Решение по поводу судьбы премии будет принято в четверг. Некоторые члены академии считают, что в нынешней ситуации ее вручать нельзя.

Как развивался скандал

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В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии. Сам фотограф отвергает все обвинения.

Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.

Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.

Все это привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, своего поста лишилась и секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Страсти накалились до того, что члены академии начали обмениваться публичными оскорблениями: один из них, Гораций Энгдаль, назвал ушедших в отставку коллег неудачниками, а Сару Даниус — худшим секретарем академии за всю историю.

Сторонники Даниус называли ее реформатором и хвалили за обновление патриархального учреждения. После ее ухода с поста некоторые из них, в том числе министр культуры Швеции, в знак солидарности опубликовали фотоснимки, на которых они носят блузку ее любимого фасона.

Сара Даниус покинула пост секретаря Шведской академии на фоне скандала | Источник: AFP 2018

Технически члены Шведской академии не могут лишиться своих постов, которые являются пожизненными, однако они могут прекратить участвовать в мероприятиях академии. Накануне король Швеции Карл XVI Густав заявил о намерении изменить это правило.

Жан-Клода Арно также обвиняют в домогательствах к наследнице шведского престола кронпринцессе Виктории на одном из мероприятий в 2006 году, однако сам он это отрицает.

Что же дальше?

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Как сообщил британской газете Guardian член Шведской академии Пер Вастберг, после заседания в четверг можно ожидать заявления о том, будет ли академия вручать премию в этом году или перенесет ее на следующий год. Во втором случае две премии по литературе будут объявлены в октябре 2019 года.

Что будет дальше, предсказать сложно, однако источник шведской радиостанции SR заявил, что отмена вручения премии в этом году — это единственный способ восстановить престиж академии.

Еще одно опасение организаторов состоит в том, что на фоне набирающей популярность кампании #MeToo, посвященной жертвам домогательств, потенциальные лауреаты премии могут отказаться от ее получения.

Ситуация, в которой вручение литературной премии может быть перенесено из-за скандала, — первая в истории награды | Источник: AFP 2018

В заявлении академии говорится, что репутация премии по литературе очень серьезно пострадала, однако ее члены обещают восстановить общественное доверие к организации.

Обозреватель радио SR по вопросам культуры Маттиас Берг назвал сложившуюся ситуацию крупнейшим кризисом в истории академии.

Насколько необычна эта ситуация?

Ситуация, в которой вручение литературной премии может быть перенесено из-за скандала, — первая в истории награды. Однако и раньше были годы, в которые премия по литературе не вручалась.

С момента основания премии таких случаев было всего семь. Она не вручалась в годы войны, а в 1935 году было решено, что не один из претендентов не достоин награды. Последний раз премия не была вручена в 1943 году.

Обладателями престижной награды становились представители самых разных литературных направлений и регионов мира.

В последние годы лауреатами премии стали британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, американский певец и автор песен Боб Дилан и белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Среди других лауреатов — представители самых разных стран: нигерийский поэт Воле Шойинка, колумбийский романист Габриэль Гарсиа Маркес, российский писатель-диссидент Александр Солженицын и индийский поэт Рабиндранат Тагор.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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