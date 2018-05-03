Почему Нобелевскую премию по литературе в этом году могут не вручить
Вручение Нобелевской премии по литературе, одной из старейших и престижнейших наград в области культуры, может в этом году не состояться
Вручение Нобелевской премии по литературе, одной из старейших и престижнейших наград в области культуры, может в этом году не состояться
В центре скандала оказался французский фотограф
Решение по поводу судьбы премии будет принято в четверг. Некоторые члены академии считают, что в нынешней ситуации ее вручать нельзя.
В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии. Сам фотограф отвергает все обвинения.
Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.
Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.
Все это привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, своего поста лишилась и секретарь Шведской академии Сара Даниус.
Страсти накалились до того, что члены академии начали обмениваться публичными оскорблениями: один из них, Гораций Энгдаль, назвал ушедших в отставку коллег неудачниками, а Сару Даниус — худшим секретарем академии за всю историю.
Сторонники Даниус называли ее реформатором и хвалили за обновление патриархального учреждения. После ее ухода с поста некоторые из них, в том числе министр культуры Швеции, в знак солидарности опубликовали фотоснимки, на которых они носят блузку ее любимого фасона.
Технически члены Шведской академии не могут лишиться своих постов, которые являются пожизненными, однако они могут прекратить участвовать в мероприятиях академии. Накануне король Швеции Карл XVI Густав заявил о намерении изменить это правило.
Как сообщил британской газете Guardian член Шведской академии Пер Вастберг, после заседания в четверг можно ожидать заявления о том, будет ли академия вручать премию в этом году или перенесет ее на следующий год. Во втором случае две премии по литературе будут объявлены в октябре 2019 года.
Что будет дальше, предсказать сложно, однако источник шведской радиостанции SR заявил, что отмена вручения премии в этом году — это единственный способ восстановить престиж академии.
Еще одно опасение организаторов состоит в том, что на фоне набирающей популярность кампании #MeToo, посвященной жертвам домогательств, потенциальные лауреаты премии могут отказаться от ее получения.
В заявлении академии говорится, что репутация премии по литературе очень серьезно пострадала, однако ее члены обещают восстановить общественное доверие к организации.
Обозреватель радио SR по вопросам культуры Маттиас Берг назвал сложившуюся ситуацию крупнейшим кризисом в истории академии.
Ситуация, в которой вручение литературной премии может быть перенесено
Обладателями престижной награды становились представители самых разных литературных направлений и регионов мира.
В последние годы лауреатами премии стали британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, американский певец и автор песен Боб Дилан и белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Среди других лауреатов — представители самых разных стран: нигерийский поэт Воле Шойинка, колумбийский романист Габриэль Гарсиа Маркес, российский