В Воронеже спонсоры вдвое увеличили зрелищность салюта к Дню Победы

Источник: Вести - Воронеж

Салют, который прогремит над Воронежем в День Победы, подорожал вдвое. К 1,3 млн рублей, которые выделили на проведение фейерверка областные власти, еще столько же добавили спонсоры. Два дополнительных аукциона на проведение фейерверка на 900 млн и 400 млн рублей объявили в конце апреля. «Усилит» салют основной подрядчик — ОАО «Пиро-Росс».

Компания стала победителем тендера на 1,41 млн рублей, объявленного властями в конце марта, снизив цену на 100 тыс. рублей. За эти деньги подрядчик 9 мая выпустит с дамбы Чернавского моста 1160 зарядов.

За спонсорские средства, которые 24 апреля поступили на счёт заказчика фейерверка, Воронежского концертного зала, «Пиро-Росс» добавит к уже обещанным залпам ещё 737 зарядов. Это усилит зрелищность салюта, сообщили в концертном зале.