В Воронеже спонсоры вдвое увеличили зрелищность салюта к Дню Победы
Неизвестные добавили на проведение фейерверка 1,3 млн рублей.
Неизвестные добавили на проведение фейерверка 1,3 млн рублей.
Салют, который прогремит над Воронежем в День Победы, подорожал вдвое. К 1,3 млн рублей, которые выделили на проведение фейерверка областные власти, еще столько же добавили спонсоры. Два дополнительных аукциона на проведение фейерверка на 900 млн и 400 млн рублей объявили в конце апреля. «Усилит» салют основной подрядчик — ОАО «Пиро-Росс».
Компания стала победителем тендера на 1,41 млн рублей, объявленного властями в конце марта, снизив цену на 100 тыс. рублей. За эти деньги подрядчик 9 мая выпустит с дамбы Чернавского моста 1160 зарядов.
За спонсорские средства, которые 24 апреля поступили на счёт заказчика фейерверка, Воронежского концертного зала, «Пиро-Росс» добавит к уже обещанным залпам ещё 737 зарядов. Это усилит зрелищность салюта, сообщили в концертном зале.
Московская компания «Пиро-Росс», которая с 2015 года ежегодно запускает салюты ко Дню Победы. В 2017 году компания также провела праздничный фейерверк ко Дню города, в январе 2018 года — ко Дню освобождения Воронежа от