Мэр Воронежа призвал строителей развязки на 9 Января ускориться

«Да, реконструкция по графику должна завершиться к концу года, тем не менее, уверен, что можно именно строительные работы закончить и пораньше, если погодные условия будут к этому благоволить. А после можно заниматься благоустройством объекта — эти работы уже практически не будут мешать движению и, соответственно, снимут напряжение», — отметил мэр.