Отопительный сезон в Нижнем Новгороде и Дзержинске завершится 3 мая

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в южных районах отключения отопления начались в последних числах апреля, на севере области отопительный сезон предполагается закончить к концу текущей недели. В Нижнем Новгороде и Дзержинске последний день отопительного сезона — 3 мая.

По словам министра, число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.

Кстати, с окончанием отопительного сезона на объектах теплоснабжения стартует подготовка к следующему холодному периоду. Срок окончания данных работ — 1 октября.