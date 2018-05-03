Отопительный сезон в Нижнем Новгороде и Дзержинске завершится 3 мая
Число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.
Число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.
Как сообщает
По словам министра, число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.
Кстати, с окончанием отопительного сезона на объектах теплоснабжения стартует подготовка к следующему холодному периоду. Срок окончания данных работ — 1 октября.
Ранее сообщалось, что «Теплоэнерго» может изменить сроки отопительного сезона нижегородским потребителям после подачи ими соответствующих уведомлений.