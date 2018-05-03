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15:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде и Дзержинске завершится 3 мая

Число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в южных районах отключения отопления начались в последних числах апреля, на севере области отопительный сезон предполагается закончить к концу текущей недели. В Нижнем Новгороде и Дзержинске последний день отопительного сезона — 3 мая.

По словам министра, число нештатных ситуаций этой зимой было на 20−25% меньше, чем в предыдущий сезон.

Кстати, с окончанием отопительного сезона на объектах теплоснабжения стартует подготовка к следующему холодному периоду. Срок окончания данных работ — 1 октября.

Ранее сообщалось, что «Теплоэнерго» может изменить сроки отопительного сезона нижегородским потребителям после подачи ими соответствующих уведомлений.

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