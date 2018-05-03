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15:03 (мск), источник: Newsroom24.ru

Усовершенствовать ЕГЭ предлагают нижегородцам

Рособрнадзор напоминает о сборе предложений.

Сбор предложений о том, как сделать процедуру ЕГЭ более комфортной, продолжает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Согласно информации Рособрнадзора, нижегородцы могут написать о том, чего им не хватало на экзаменах и что мешало, по электронному адресу: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru.

Сбор предложений продолжится во время основного периода ЕГЭ-2018, который пройдет с 28 мая по 2 июля.

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