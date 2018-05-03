Усовершенствовать ЕГЭ предлагают нижегородцам

Сбор предложений о том, как сделать процедуру ЕГЭ более комфортной, продолжает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Согласно информации Рособрнадзора, нижегородцы могут написать о том, чего им не хватало на экзаменах и что мешало, по электронному адресу: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru.