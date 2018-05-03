«Бессмертный полк» — 2018 в Омске: где пройдет маршрут
«Комсомолка» выяснила, по какому маршруту в Омске в 2018 году пройдет «Бессмертный полк
«Комсомолка» выяснила, по какому маршруту в Омске в 2018 году пройдет «Бессмертный полк
В этом году в Омске в очередной раз состоится шествие Бессмертного полка. Планируется, что присоединятся к акции десятки тысяч горожан с транспарантами воевавших прадедов. Стартует акция позже, чем обычно — в 14 часов.
Напомним, что заказать транспарант с информацией о воевавшем прадеде в ряде типографий можно до 8 мая включительно. Изготовить плакат можно и самостоятельно — в официальном паблике акции есть подробная инструкция.