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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

«Бессмертный полк» — 2018 в Омске: где пройдет маршрут

«Комсомолка» выяснила, по какому маршруту в Омске в 2018 году пройдет «Бессмертный полк

В этом году в Омске в очередной раз состоится шествие Бессмертного полка. Планируется, что присоединятся к акции десятки тысяч горожан с транспарантами воевавших прадедов. Стартует акция позже, чем обычно — в 14 часов.

Из-за перекрытия Юбилейного моста, который до начала мая так и не открыли, колонна двинется по измененному маршруту. Стартует шествие в этом году от Концертного зала. Сбор начнется с 12 часов, в 14 часов начнется акция. Двинется «Полк» по улице Ленина до пересечения с Масленникова. Затем шествие повернет на Иртышскую набережную и финиширует на бульваре Победы. Здесь по завершении мероприятия состоится митинг.

Напомним, что заказать транспарант с информацией о воевавшем прадеде в ряде типографий можно до 8 мая включительно. Изготовить плакат можно и самостоятельно — в официальном паблике акции есть подробная инструкция.

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