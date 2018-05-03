«Бессмертный полк» — 2018 в Омске: где пройдет маршрут

В этом году в Омске в очередной раз состоится шествие Бессмертного полка. Планируется, что присоединятся к акции десятки тысяч горожан с транспарантами воевавших прадедов. Стартует акция позже, чем обычно — в 14 часов.

Из-за перекрытия Юбилейного моста, который до начала мая так и не открыли, колонна двинется по измененному маршруту. Стартует шествие в этом году от Концертного зала. Сбор начнется с 12 часов, в 14 часов начнется акция. Двинется «Полк» по улице Ленина до пересечения с Масленникова. Затем шествие повернет на Иртышскую набережную и финиширует на бульваре Победы. Здесь по завершении мероприятия состоится митинг.