Уфимцев просят помочь городу заполучить «Аллею славы»
Для этого нужно проголосовать на сайте.
До конца голосования по бесплатной высадке деревьев «Аллея славы» осталось совсем немного. Горожан просят поднажать и помочь Уфе победить. Сейчас столица Башкирии расположилась на пятом месте. Для победы нужно попасть в тройку лидеров.
В прошлом году более 64 тысяч уфимцев активно голосовали и «Аллея Славы» появилась из 600 зеленых насаждений: туй, можжевельников, кленовых деревьев.
В этом году мы вновь можем внести свой вклад в развитие города, озеленить его, почтить и увековечить память героев Великой Отечественной войны.
Проголосовать за Уфу можно здесь.