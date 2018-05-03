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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцев просят помочь городу заполучить «Аллею славы»

Для этого нужно проголосовать на сайте.

До конца голосования по бесплатной высадке деревьев «Аллея славы» осталось совсем немного. Горожан просят поднажать и помочь Уфе победить. Сейчас столица Башкирии расположилась на пятом месте. Для победы нужно попасть в тройку лидеров.

В прошлом году более 64 тысяч уфимцев активно голосовали и «Аллея Славы» появилась из 600 зеленых насаждений: туй, можжевельников, кленовых деревьев.

В этом году мы вновь можем внести свой вклад в развитие города, озеленить его, почтить и увековечить память героев Великой Отечественной войны.

Проголосовать за Уфу можно здесь.

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